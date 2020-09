Calciomercato Napoli, anche l’Everton di Carlo Ancelotti sta pensando ad Arkadiusz Milik: l’idea è il prestito (Di venerdì 25 settembre 2020) Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha detto la sua sul possibile futuro di Arkadiusz Milik nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”. “In Premier League, oltre al Tottenham, per Milik c’è un timido sondaggio dell’Everton di Carlo Ancelotti, che negli ultimi giorni di mercato potrebbe chiederlo in prestito. Il Napoli, pur di cederlo, potrebbe prima rinnovare il contratto del polacco e poi cederlo in prestito pur di liberarsene”. 27/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Dopo che è saltato il ... Leggi su calciomercato.napoli (Di venerdì 25 settembre 2020) Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha detto la sua sul possibile futuro dinel corso della trasmissione “– L’Originale”. “In Premier League, oltre al Tottenham, perc’è un timido sondaggio dell’Everton di, che negli ultimi giorni di mercato potrebbe chiederlo in. Il, pur di cederlo, potrebbe prima rinnovare il contratto del polacco e poi cederlo inpur di liberarsene”. 27/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Dopo che è saltato il ...

