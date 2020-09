Calciomercato Milan 25 settembre | spunta Rudiger | passi avanti per Nastasic

DiMarzio : Dopo il gol di ieri sera, il #Milan punta #Hauge del #BodoGlimt - SkySport : Jens Petter Hauge, chi è il talento norvegese nuovo obiettivo del calciomercato del Milan - Gazzetta_it : #Milan. Record rotti, pesca alle trote e zero alcool: ecco chi è #Hauge - SYBilly27 : RT @SYBilly27: Quanti acquisti farà il #Milan da qui a fine #Calciomercato? Nei commenti ruoli / nomi / priorità / sogni / ?? - Ferdinandogagl3 : Piero #Ausilio a @SkySport: 'Il #Tottenham è interessato a #Skriniar, ma non lo venderemo dopo aver già ceduto… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Il Milanista

CAGLIARI - Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport: "Giocare contro i biancocelesti non ..."La squadra va migliorata per qualità e personalità in campo, se siamo alla ricerca di giocatori sul mercato un motivo c'è". Non è soddisfatto Eusebio Di Francesco della sconfitta odierna contro la La ...