Atletica, Visca e Osakue in pedana nel week end a Viterbo e Giaveno (Di venerdì 25 settembre 2020) week end impegnativo per le azzurre dei lanci. Domenica a Viterbo è attesa in azione Carolina Visca (Fiamme Gialle) a pochi giorni dal successo della scorsa settimana anche nella categoria under 23 mentre dopo il successo a Grosseto, tornano in gara ad Ancona nel martello Giorgio Olivieri (Carabinieri) e a Livorno nel disco Alessio Mannucci (Atl. Livorno). A Giaveno (Torino) è invece grande attesa per la prova nel disco di Daisy Osakue (Fiamme Gialle) di nuovo alla ricerca di una misura vicina ai sessanta metri e pronta a vedersela con Natalina Capoferri (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco).

Anche nell’ultimo weekend di settembre, tante manifestazioni su pista in calendario. Sabato a Milano è il giorno della settima edizione per l’Athletic Elite Meeting che annuncia sui 200 metri Yupun Ab ...

Self, “Promesse” mantenute Doppio bronzo agli Italiani

A Grosseto, alla prima giornata dei Campionati individuali Junior e Promesse subito sul podio Michela Mulas (salto in lungo) e Emanuela Casadei (giavellotto) Aldo Spadoni / REGGIO EMILIA Grandi soddis ...

Anche nell'ultimo weekend di settembre, tante manifestazioni su pista in calendario. Sabato a Milano è il giorno della settima edizione per l'Athletic Elite Meeting che annuncia sui 200 metri Yupun Ab ...

A Grosseto, alla prima giornata dei Campionati individuali Junior e Promesse subito sul podio Michela Mulas (salto in lungo) e Emanuela Casadei (giavellotto) Aldo Spadoni / REGGIO EMILIA Grandi soddis ...