«Vattene subito»: nella chiesa-dormitorio di Don Biancalani, i migranti cacciano l'inviata di Rete 4 (video) (Di giovedì 24 settembre 2020) «Vattene subito»: alla faccia dell'accoglienza! Nella chiesa-dormitorio di Don Biancalani a Pistoia, i migranti cacciano bruscamente l'inviata di Rete 4. Succede anche questo nella basilica in cui è parroco Don Biancalani: il sacerdote pro accoglienza che ha fatto della causa migranti un credo da imporre contro tutto. E a dispetto di tutti. E così, ancora una volta, il parroco della chiesa di Vicofaro, continua ad alimentare le preoccupazioni e il malcontento della gente di Pistoia. Oltre ad accumulare multe salate, ricevute a raffica negli ultimi mesi, per una discutibile gestione dell'ospitalità riservata agli ...

