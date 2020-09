Ultime Notizie Roma del 24-09-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio Verona rivelata da un agente nessuno è colpevole gran giurì ha deciso nessun poliziotto è colpevole per la morte di Bruna Taylor La giovane infermiera pramerica ucciso da un agente all’usl in Kentucky scoppia la rabbia due poliziotti feriti negli scontri Stati Uniti 20 20 Trump non si impegna su una transizione pacifica del potere biden In che paese siamo il presidente evoca Lo spettro di brogli elettorali nel caso di sconfitta Vediamo che succede e insiste sulla nomina del nuovo giudice per la corte suprema penso che sarà chiamata in causa sulle presidenziali nuove sanzioni contro Cuba l’obiettivo del presidente è vincere in Florida migranti von Ryan solidarietà e responsabilità nuovo fatto per ...