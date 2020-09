Tommaso Zorzi stronca Lorella Cuccarini: “Stai zitta, fai più bella figura” (Di giovedì 24 settembre 2020) Tommaso Zorzi ha stroncato Lorella Cuccarini al Grande Fratello Vip, asserendo che farebbe più bella figura a stare zitta. Tommaso Zorzi durante il corso di questa permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha dimostrato al pubblico che non ha di certo peli sulla lingua. Il concorrente di punta del Grande Fratello Vip, nelle scorse ore, … L'articolo Tommaso Zorzi stronca Lorella Cuccarini: “Stai zitta, fai più bella figura” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 24 settembre 2020)hatoal Grande Fratello Vip, asserendo che farebbe piùfigura a staredurante il corso di questa permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha dimostrato al pubblico che non ha di certo peli sulla lingua. Il concorrente di punta del Grande Fratello Vip, nelle scorse ore, … L'articolo: “Stai, fai piùfigura” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

