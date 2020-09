Stadi: le linee guida delle Regioni. Ora tocca al Governo (Di giovedì 24 settembre 2020) Conferenza delle Regioni contro il Governo sulla parziale riapertura degli Stadi al pubblico. Dopo il parere negativo dell’Esecutivo espresso ieri (ma anche della Regione Lazio, con il presidente Nicola Zingaretti che oggi ha lasciato il tavolo dei lavori) è stato approvato dalla riunione dei presidenti di Regione il nuovo protocollo sanitario che porterà gli Stadi italiani a riaprire al pubblico. Capienza fino a un tetto massimo del 25% della capienza dell’impianto, assieme a una serie di disposizioni: presenza di tifosi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 24 settembre 2020) Conferenzacontro ilsulla parziale riapertura deglial pubblico. Dopo il parere negativo dell’Esecutivo espresso ieri (ma anche della Regione Lazio, con il presidente Nicola Zingaretti che oggi ha lasciato il tavolo dei lavori) è stato approvato dalla riunione dei presidenti di Regione il nuovo protocollo sanitario che porterà gliitaliani a riaprire al pubblico. Capienza fino a un tetto massimo del 25% della capienza dell’impianto, assieme a una serie di disposizioni: presenza di tifosi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

