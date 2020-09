Rai 3 | conduttrice pesantemente insultata in diretta | la direzione si scusa

ELiberati : RT @Michele_Anzaldi: Il caso Corona a Cartabianca, esploso con gli insulti sessisti alla conduttrice dopo una lunga sequela di episodi depr… - gmultatuli : RT @Michele_Anzaldi: Il caso Corona a Cartabianca, esploso con gli insulti sessisti alla conduttrice dopo una lunga sequela di episodi depr… - maurizioft : RT @Michele_Anzaldi: Il caso Corona a Cartabianca, esploso con gli insulti sessisti alla conduttrice dopo una lunga sequela di episodi depr… - mauriziosantin : RT @Michele_Anzaldi: Il caso Corona a Cartabianca, esploso con gli insulti sessisti alla conduttrice dopo una lunga sequela di episodi depr… - ItaliaViva : RT @Michele_Anzaldi: Il caso Corona a Cartabianca, esploso con gli insulti sessisti alla conduttrice dopo una lunga sequela di episodi depr… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai conduttrice

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "In pochi mesi le interazioni social sono aumentate del 70 per cento". A confermarlo è Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi e responsabile della Direzione Kids di Viale Mazzin ...Una delle protagoniste dei programmi di cucina più apprezzate dai telespettatori italiani è sicuramente Anna Moroni che non ha mai nascosto il suo grande rapporto di amicizia con Antonella Clerici. Le ...