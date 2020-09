Prende il 100% dei voti | plebiscito per il sindaco di Arcinazzo | Roma

rainlvst : mi prende una sincope 100/100 mi sto cagando sotto porcodio - AndreGenovese27 : @Bubu_Inter Perche se lo prende 'rotto', lo prende a prezzo saldo ... se invece lo prende a Gennaio che sta al 100%… - Laural21562870 : RT @antnuc: @rumba_magica è già stato detto, ma è importante, state facendo una cosa meravigliosa. posso assicurarti al 100% che lo senton… - eli_exe : @akaashiVII Uguale, o mi stra prende (tipo Jojo che tra tutte le parti si raggiungono più di 100 episodi) o rischia… - antnuc : @rumba_magica è già stato detto, ma è importante, state facendo una cosa meravigliosa. posso assicurarti al 100% ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Prende 100%

TGCOM

Genova. Il coronavirus non ferma Puliamo il Mondo. Domani, in concomitanza alla Giornata mondiale di azione per la giustizia climatica, e per tutto il week-end del 25-26-27 settembre, la storica campa ...Una delle strategie per avvicinare anche chi non è appassionato di podcast a questo mondo è coinvolgere volti noti al grande pubblico. In parte è ciò che sta facendo Audible, che qualche mese fa ha la ...