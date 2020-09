Milano, in 200 a ballare senza mascherine e senza distanziamento: chiuse due discoteche (Di giovedì 24 settembre 2020) Milano, 24 settembre 2020 - Ballavano, senza mascherine e senza distanziament o. Circa 200 persone in un locale, oltre 250 nell'altro: sono due le discoteche chiuse a Milano , una in zona Bicocca, l'... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 24 settembre 2020), 24 settembre 2020 - Ballavano,distanziament o. Circa 200 persone in un locale, oltre 250 nell'altro: sono due le, una in zona Bicocca, l'...

qn_giorno : #Milano , in 200 a ballare senza mascherine e senza distanziamento: chiuse due #discoteche - gio551 : Bellusco, la scuola non è pulita dopo le elezioni e la preside la chiude: fuori 200 studenti… - Rockydialogo : @LegaSalvini È un freno all'inquinamento. A Milano, per esempio, il numero di morti attribuibili all'inquinamento n… - MilanoSpia : Bellusco, la scuola non è pulita dopo le elezioni e la preside la chiude: fuori 200 studenti - furbweb : Piumini Twig Concept Milano disponibile nei modelli 150 g e 200 g in 2 colori e 5 taglie -