Milan, Zlatan Ibrahimovic è positivo al Covid-19 (Di giovedì 24 settembre 2020) E' passato appena un giorno dalla comunicazione della positività al coronavirus di Duarte, un altro calciatore rossonero è risultato positivo al Covid-19, e si tratta di un nome illustre: Zlatan Ibrahimovic infatti, come rilevato anche da Gazzetta e Corriere dello Sport ha contratto il contagio, e sembra scontata la sua assenza nella partita che vedrà i rossoneri impegnati contro il Bodo/Glimt, gara valevole per i preliminari di Europa League, tra poche ore. Si attende il comunicato del club.

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus. La notizia è arrivata proprio alla vigilia della sfida di Europa League contro Il Bodo Glimt. A questo punto si teme un mini focolaio all'intern ...

