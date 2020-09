Milan | Maldini | «Ibrahimovic sta bene Ecco quando tornerà»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 settembre 2020)ha parlato prima del match di Europa League contro il Bodo/Glimt: le dichiarazioni del dirigente delPaolo, dirigente del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Europa League contro il Bodo/Glimt.– «Ibra sta, è asintomatico. È un’assenza che pesa, inaspettata. Abbiamo due problemi in difesa e in attacco. Ci manca anche Leao e Rebic squalificato. Però abbiamo tanti giocatori forti in attacco e daremo battaglia. Ha detto che sta. Era molto dispiaciuto del fatto che si trovi in una condizione fisica straripante e abbia purtroppo un infezione in corso. La speranza è di debellare la malattia presto e tornare a disposizione». COLOMBO – ...