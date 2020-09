Meraviglie d’Italia, un reading di Margherita Di Rauso (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sabato 26 Settembre alle ore 18:00, presso il Museo Provinciale Campano di Capua, si terrà l’evento Meraviglie d’Italia, un reading di Margherita Di Rauso, un momento culturale caratterizzato da letture tratte dalle opere dei grandi della nostra letteratura: da Dante Alighieri a Giambattista Basile, passando per Di Giacomo e Alessandro Manzoni. Insomma, un viaggio letterario spettacolare attraverso le parole di alcuni tra i più grandi scrittori italiani di tutti i tempi. L’attrice Magherita Di Rauso, originaria di Capua, ritorna nella sua città, rivive gli affetti familiari e i luoghi della sua gioventù. A Milano ha frequentato la Scuola di Giorgio Strehler, cimentandosi anche nello studio del canto. Nel suo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sabato 26 Settembre alle ore 18:00, presso il Museo Provinciale Campano di Capua, si terrà l’eventod’Italia, undiDi, un momento culturale caratterizzato da letture tratte dalle opere dei grandi della nostra letteratura: da Dante Alighieri a Giambattista Basile, passando per Di Giacomo e Alessandro Manzoni. Insomma, un viaggio letterario spettacolare attraverso le parole di alcuni tra i più grandi scrittori italiani di tutti i tempi. L’attrice Magherita Di, originaria di Capua, ritorna nella sua città, rivive gli affetti familiari e i luoghi della sua gioventù. A Milano ha frequentato la Scuola di Giorgio Strehler, cimentandosi anche nello studio del canto. Nel suo ...

