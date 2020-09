Lazio, Immobile: “Lewandowski è un modello per me, da Pallone d’Oro” (Di giovedì 24 settembre 2020) “La vittoria della Scarpa d’Oro mi rende particolarmente orgoglioso. Lewandowski è sempre stato un modello per me. Se potessi votare per il Pallone d’Oro, gli darei la mia preferenza. Quando si tratta del miglior numero 9 del mondo, i nomi Lewandowski, Suarez o Benzema vengono sempre fuori. Essere nominato insieme a loro e aver segnato più gol di questi attaccanti è incredibile per me“. Queste sono le dichiarazioni di un entusiasta Ciro Immobile, rilasciate nel corso di una recente intervista alla Bild. L’attaccante della Lazio e della Nazionale ha esplicitato felicità per aver raggiunto l’obiettivo Scarpa d’Oro, dimostrando peraltro ammirazione verso Robert Lewandowski. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) “La vittoria della Scarpa d’Oro mi rende particolarmente orgoglioso. Lewandowski è sempre stato unper me. Se potessi votare per ild’Oro, gli darei la mia preferenza. Quando si tratta del miglior numero 9 del mondo, i nomi Lewandowski, Suarez o Benzema vengono sempre fuori. Essere nominato insieme a loro e aver segnato più gol di questi attaccanti è incredibile per me“. Queste sono le dichiarazioni di un entusiasta Ciro, rilasciate nel corso di una recente intervista alla Bild. L’attaccante dellae della Nazionale ha esplicitato felicità per aver raggiunto l’obiettivo Scarpa d’Oro, dimostrando peraltro ammirazione verso Robert Lewandowski.

