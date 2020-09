Koulibaly in attesa del suo futuro ricorda il primo gol con il Napoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Preso Osimhen, e a gennaio Lobotka, Demme, Politano, Petagna e Rrahmani, ilha ora la priorità di vendere. In prima fila c’è Milik: ha un anno di contratto, aspetta che qualche squadra mostri interesse, ma sa anche che ilper meno di 25 milioni non lo vende. In lista di sbarco anche, ma ilvuole fare cassa e aspetta offerte dai 70 milioni in su. Nei prossimi giorni il Psg potrebbe arrivare ad offrire, attraverso l’intermediazione di Ramadani,fino a 75 milioni di euro bonus compresi per convincere ila lasciar partire il difensore. A quel punto, se l’operazione andasse in porto, si sbloccherebbe la situazione in entrata degli azzurri, che potrebbero ...