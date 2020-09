Inter | Lukaku | “Conte come un padre | vi racconto nostro rapporto Tutto su Vidal e l’obiettivo Scudetto”

(Di giovedì 24 settembre 2020) "Per me Conte è un mentore, un, una persona che mi capisce veramente bene".Parola di Romelu. L'attaccante belga di proprietà dell'venuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', si è raccontato a 360°: tanti i temi trattati dal classe '93, dalla delusione per la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia alspeciale che lega l'attaccante ex United all'allenatore nerazzurro."La prima volta che Conte mi ha chiamato, sei anni fa, già voleva che fossi acquistato. Per me giocare per lui è veramente la realizzazione di un sogno. Vedi le sue squadre e capisci che puoi,singolo ecollettivo, imparare tanto e migliorare tanto. Sento di essere cresciuto molto nella stagione ...

