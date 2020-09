Iannone torna a parlare di Belen | “Vera sempre | fino alla fine Le storie importanti…”

Leggi su golssip

(Di giovedì 24 settembre 2020) Andrea, pilota di MotoGP al momento squalificato per una questione di doping, ha risposto sui social alle domande dei suoi tifosi. Ha anche risposto ad una domanda sulla sua ex fidanzata,Rodriguez. «Cosa ha rappresentato per me? Led'amore importanti durano per. Cambiano semplicemente forma. Per me ha rappresentato un punto di riferimento in un momento della vita nel quale tutto sembrava andare bene ma nel quale avere le persone a fianco non è stato facile. Cosa penso di lei? Vera, nel bene e nel male».di: “Vera...