Fase3, parrucchieri ed estetisti pronti a scendere in piazza: “Abusivi raddoppiati” (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNell’arco del 2020, complici la pandemia e il lockdown, gli acconciatori irregolari sarebbero quasi raddoppiati in provincia di Caserta. Lo denuncia Confcommercio. “Serve un’azione forte da parte delle autorità – chiarisce il presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco – perché la situazione è sempre più grave e la risposta non più procrastinabile. In gioco ci sono infatti migliaia di posti di lavoro e tante attività che rischiano di dover chiudere i battenti”. Di fronte al dilagare del fenomeno, parrucchieri, barbieri ed estetiste sono pronti a scendere in piazza per dire ‘no’ con forza all’abusivismo commerciale e artigianale. “Stanare gli abusivi – spiega Sindaco ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNell’arco del 2020, complici la pandemia e il lockdown, gli acconciatori irregolari sarebbero quasi raddoppiati in provincia di Caserta. Lo denuncia Confcommercio. “Serve un’azione forte da parte delle autorità – chiarisce il presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco – perché la situazione è sempre più grave e la risposta non più procrastinabile. In gioco ci sono infatti migliaia di posti di lavoro e tante attività che rischiano di dover chiudere i battenti”. Di fronte al dilagare del fenomeno,, barbieri ed estetiste sonoinper dire ‘no’ con forza all’abusivismo commerciale e artigianale. “Stanare gli abusivi – spiega Sindaco ...

