Dopo il lockdown sono aumentate le intossicazioni alcoliche tra gli adolescenti 

AGI - Dopo la fine del lockdown ci sarebbe stata una notevole impennata degli accessi per intossicazione alcolica acuta grave, spesso associata ad abuso di altre sostanze stupefacenti, di adolescenti nei Pronto Soccorso degli ospedali. Il preoccupante dato è stato evidenziato da una ricerca curata dai medici del Pronto Soccorso dell'Irccs Materno Infantile "Burlo Garofolo" e di quello dell'Ospedale triestino di Cattinara, pubblicata sulla rivista statunitense "Journal of Adolescent Health", una delle maggiori nel settore, ed è il risultato di un lavoro di squadra tra medici dei due pronto soccorso, neuropsichiatri infantili e specializzandi della Scuola di Pediatria. Molti casi "ubriachezza grave" L'analisi ha mostrato un incremento degli accessi per intossicazioni alcoliche acute subito Dopo la ...

