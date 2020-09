Covid, in Germania torna a salire numero contagi (Di giovedì 24 settembre 2020) Berlino, 24 set. (Adnkronos) - torna a salire il numero dei contagi in Germania a causa della pandemia di coronavirus. I nuovi dati dell'Istituto Robert Koch parlano di 2.143 nuovi casi e altri 19 decessi, a fronte dei 1.769 contagi e dei 13 morti segnalati ieri. In totale nel Paese si registrano 278.070 casi e 9.428 vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono invece circa 246.900 le persone guarite. Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Berlino, 24 set. (Adnkronos) -ildeiina causa della pandemia di coronavirus. I nuovi dati dell'Istituto Robert Koch parlano di 2.143 nuovi casi e altri 19 decessi, a fronte dei 1.769e dei 13 morti segnalati ieri. In totale nel Paese si registrano 278.070 casi e 9.428 vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono invece circa 246.900 le persone guarite.

