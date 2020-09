Coronavirus, allarme tracciamento dei contatti in Germania: il 68% dei nomi forniti dai clienti nei bar ad Amburgo è falso (Di giovedì 24 settembre 2020) Insieme ai test e alla quarantena, l’attività di tracciamento è tra le più importanti per tenere a bada il più possibile l’epidemia di Coronavirus. Per questo motivo, tante attività, tra cui bar e ristoranti, devono tenere un elenco dei propri clienti e ospiti da rintracciare nel caso in cui emergesse una positività tra di loro. Nonostante l’importanza dell’attività di tracciamento, dalla Germania arrivano numeri allarmanti: la maggior parte delle persone che animano la vita notturna fornisce nomi sbagliati negli elenchi dei contatti, riporta la Bild. Questo è stato il risultato di una revisione di 30 bar in un quartiere di Amburgo, in cui sono stati raccolti gli ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Insieme ai test e alla quarantena, l’attività diè tra le più importanti per tenere a bada il più possibile l’epidemia di. Per questo motivo, tante attività, tra cui bar e ristoranti, devono tenere un elenco dei proprie ospiti da rintracciare nel caso in cui emergesse una positività tra di loro. Nonostante l’importanza dell’attività di, dallaarrivano numeri allarmanti: la maggior parte delle persone che animano la vita notturna forniscesbagliati negli elenchi dei, riporta la Bild. Questo è stato il risultato di una revisione di 30 bar in un quartiere di, in cui sono stati raccolti gli ...

Sport_Mediaset : #Francia, allarme coronavirus: scendono da 5.000 a 1.000 gli spettatori allo stadio. La decisione del Governo per v… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, allarme dell'Oms: 'Trend grave in Europa, i numeri siano una sveglia: i nuovi casi settimanali hanno s… - Franciscktrue : RT @fanpage: Coronavirus, allarme dell’Ue: “Situazione preoccupante, in alcuni stati è peggio che a marzo” - clalurid74 : RT @fanpage: Coronavirus, allarme dell’Ue: “Situazione preoccupante, in alcuni stati è peggio che a marzo” - fanpage : Coronavirus, allarme dell’Ue: “Situazione preoccupante, in alcuni stati è peggio che a marzo” -