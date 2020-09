Come trovare immagini gratuite su Google (Di giovedì 24 settembre 2020) Spesso, ed è un’abitudine sbagliata oltre che illegale, si pescano da Google Immagini le foto che ci servono per un progetto, peggio se commerciale, e si utilizzano senza pensieri. In questo modo si violano le normative sul copyright e in generale non si rende un buon servizio all’industria dei contenuti. Tutto il contrario. L’atteggiamento giusto dovrebbe essere quello di scegliere immagini con particolari licenze cosiddette Creative Commons per lo sfruttamento commerciale, attingere da archivi liberi da diritti e di pubblico dominio o immagini esplicitamente fornite con liberatoria o comunque rassicurazione scritta della loro disponibilità libera da diritti e compensi. Adesso anche Google Immagini ci aiuta a fare chiarezza. Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 settembre 2020) Spesso, ed è un’abitudine sbagliata oltre che illegale, si pescano da Google Immagini le foto che ci servono per un progetto, peggio se commerciale, e si utilizzano senza pensieri. In questo modo si violano le normative sul copyright e in generale non si rende un buon servizio all’industria dei contenuti. Tutto il contrario. L’atteggiamento giusto dovrebbe essere quello di scegliere immagini con particolari licenze cosiddette Creative Commons per lo sfruttamento commerciale, attingere da archivi liberi da diritti e di pubblico dominio o immagini esplicitamente fornite con liberatoria o comunque rassicurazione scritta della loro disponibilità libera da diritti e compensi. Adesso anche Google Immagini ci aiuta a fare chiarezza.

ShaktiTemple : Come volevasi dimostrare, avendo gettato fuori più di 200 pirla inutili che mi seguivano ora l'interesse nei miei c… - GSoverini : @Davjd_S @nzingaretti Voglio ancora trovare un leghista a cui non piacciano le dittature. A voi piacciono da matti,… - LAKEJIMIN : mio fratello maggiore ha cagato il cazzo, quand'è che si sveglia e realizza che la scuola è finita e si deve trovar… - stefanoa99 : @aany699 Qui dopo 20 anni nella stessa azienda hanno spostato tutto in Polonia. Da giugno tutto a casa. Se non altr… - FriendsLikeseRt : RT @MDecker666: ? ? ? ? ? ? ? ? °? ?? ? ? ??? ?.??E ho sempre voluto trovare Spiegazione di ciò che provo Come un angelo caduto Mi sono a… -

Ultime Notizie dalla rete : Come trovare Fortnite: dove trovare Wolverine e come sconfiggerlo Tom's Hardware Italia Come trovare immagini gratuite su Google

Un nuovo strumento sul motore di ricerca facilita la caccia alla foto libera da diritti o a pagamento. Altrimenti esistono delle piattaforme alternative ancora più semplici: tutto quello che devi sape ...

Come creare un app

Avete un sito web o un progetto e state pensando si sviluppare un app ma non sapete come fare? Siete nel posto giusto. Creare un’applicazione non è semplice e quello che certo ci vuole per svilupparla ...

Un nuovo strumento sul motore di ricerca facilita la caccia alla foto libera da diritti o a pagamento. Altrimenti esistono delle piattaforme alternative ancora più semplici: tutto quello che devi sape ...Avete un sito web o un progetto e state pensando si sviluppare un app ma non sapete come fare? Siete nel posto giusto. Creare un’applicazione non è semplice e quello che certo ci vuole per svilupparla ...