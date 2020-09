Bordoni: Raggi aumenta Tari senza migliorare servizio (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – “Un aumento della Tari a Roma e’ un insulto per i cittadini. La Raggi aumenta le tasse senza migliorare il servizio. Un sindaco che chiede tasse senza dare risposte ai cittadini”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni commentando quanto emerso circa la prospettiva, deliberata in Giunta, di aumentare la Tariffa sui rifiuti cosi’ da far quadrare i conti in considerazione di sconti applicabili alle fasce di reddito colpite in modo diretto dai danni del Covid. “A Roma si paga la Tari in misura maggiore rispetto a qualsiasi altra citta’ d’Italia, intollerabile un aumento, stimabile in un +2,59% medio per le ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – “Un aumento dellaa Roma e’ un insulto per i cittadini. Lale tasseil. Un sindaco che chiede tassedare risposte ai cittadini”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davidecommentando quanto emerso circa la prospettiva, deliberata in Giunta, dire laffa sui rifiuti cosi’ da far quadrare i conti in considerazione di sconti applicabili alle fasce di reddito colpite in modo diretto dai danni del Covid. “A Roma si paga lain misura maggiore rispetto a qualsiasi altra citta’ d’Italia, intollerabile un aumento, stimabile in un +2,59% medio per le ...

(AGR) "Gli annunci del Campidoglio negli ultimi mesi sugli interventi mirati su tombini e caditoie sono surreali. - esordisce Davide Bordoni, consigliere capitolino Lega - Salvini premier - Gli allag ...

Bordoni: in zona Battistini strade chiuse e asfalto saltato

