Bayern Monaco Siviglia streaming e diretta tv: dove vedere la Supercoppa europea (Di giovedì 24 settembre 2020) Bayern Monaco Siviglia streaming TV – Questa sera, giovedì 24 settembre 2020, alle ore 21 Bayern Monaco e Siviglia scendono in campo alla Puskas Arena di Budapes (davanti al 30 per cento della capienza: più di 20 mila spettatori), gara valida per Supercoppa europea. Da una parte i vincitori della Champions League; dall’altra quelli dell’Europa League. Entrambi i club sono in cerca del bis: i bavaresi hanno vinto la prima Supercoppa nel 2013, gli spagnoli nel 2006. dove vedere Bayern Monaco Siviglia in tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020)TV – Questa sera, giovedì 24 settembre 2020, alle ore 21scendono in campo alla Puskas Arena di Budapes (davanti al 30 per cento della capienza: più di 20 mila spettatori), gara valida per. Da una parte i vincitori della Champions League; dall’altra quelli dell’Europa League. Entrambi i club sono in cerca del bis: i bavaresi hanno vinto la primanel 2013, gli spagnoli nel 2006.in tv e live? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e ...

Sport_Mediaset : #Supercoppa #UEFASuperCup , #BayernMunich - #Siviglia A #Budapest, col 30% di pubblico, super-sfida tra le vincent… - Direttaofficial : #UEFASuperCup2020 E' notte di Supercoppa. A Budapest Bayern Monaco e Siviglia si affrontano nella Supercoppa Euro… - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: Alle 21 su #Canale5, in esclusiva in chiaro, la Supercoppa Europea #BayernMonacoSiviglia Telecronaca di @PIERPARDO e @… - QuiMediaset_it : Alle 21 su #Canale5, in esclusiva in chiaro, la Supercoppa Europea #BayernMonacoSiviglia Telecronaca di @PIERPARDO… - APACHE36695535 : RT @DomenicoLo1: @APACHE36695535 @RiccardoValoti @strumentiumani @RealHumanBeing8 @psbrdx l'ultima finale in finita parità fu Bayern Monaco… -