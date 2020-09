AresGate, Lorenzo Crespi fa un appello: “Adua va messa sotto protezione” (Di giovedì 24 settembre 2020) Ormai finché tutta la verità dietro questa faccenda non verrà a galla continueremo a sentir parlare dell’AresGate. Un caso mediatico che è partito dalla casa del Grande Fratello Vip dopo le dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Il tutto è partito quando i due concorrenti si sono un po’ riavvicinati dopo vari scontri a causa di alcuni traumi del passato. Proprio questi traumi potrebbero essere stati causati da terrificanti eventi del loro passato e da una possibile setta. Dietro a tutto ciò potrebbe nascondersi l’Ares Film, la casa di produzione di varie fiction alle quali hanno preso parte entrambi e attori come Gabriel Garko. Tra le cose dette, ma mai esplicitamente, si fa riferimento a un certo Lucifero che, secondo quanto alcuni rumor, potrebbe proprio essere Alberto Tarallo, uno ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 settembre 2020) Ormai finché tutta la verità dietro questa faccenda non verrà a galla continueremo a sentir parlare dell’. Un caso mediatico che è partito dalla casa del Grande Fratello Vip dopo le dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Il tutto è partito quando i due concorrenti si sono un po’ riavvicinati dopo vari scontri a causa di alcuni traumi del passato. Proprio questi traumi potrebbero essere stati causati da terrificanti eventi del loro passato e da una possibile setta. Dietro a tutto ciò potrebbe nascondersi l’Ares Film, la casa di produzione di varie fiction alle quali hanno preso parte entrambi e attori come Gabriel Garko. Tra le cose dette, ma mai esplicitamente, si fa riferimento a un certo Lucifero che, secondo quanto alcuni rumor, potrebbe proprio essere Alberto Tarallo, uno ...

