Al via la Milano Design City, due settimane fitte fitte di eventi (Di giovedì 24 settembre 2020) Dal 28 settembre al 10 ottobre oltre 350 appuntamenti, alcuni in presenza e altri online. E il Fuorisalone torna a dare spettacolo in città Leggi su lastampa (Di giovedì 24 settembre 2020) Dal 28 settembre al 10 ottobre oltre 350 appuntamenti, alcuni in presenza e altri online. E il Fuorisalone torna a dare spettacolo in città

Ultime Notizie dalla rete : via Milano Rapallo: via Milano, da domani chiusure per sostituzione rete idrica Levante News Salomon Running Milano 2020: a Gambino e Iavarone la Top Cup 18km

La Salomon Running Milano “Special Edition” è andata in scena nel capoluogo lombardo nella giornata di domenica 27 settembre. Sono stai 2700 i partecipanti, che hanno corso rispettando il distanziamen ...

Gran Finale del Premio Felix, Festival del Cinema Russ

Milano – Mercoledì 30 settembre presso il Giardino della Triennale di Milano, via Alemagna 6, a partire dalle 18,30 avrà luogo la Serata conclusiva – Premiazione della III Edizione del Premio Felix – ...

