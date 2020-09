Ufficiale | Venezia | arriva Forte dalla Juve Stabia

VeneziaFC_IT : Ecco il bomber ?? Venezia FC comunica di aver sottoscritto un accordo triennale con l’attaccante Francesco Forte. N… - BibCri : RT @VeneziaFC_IT: Ecco il bomber ?? Venezia FC comunica di aver sottoscritto un accordo triennale con l’attaccante Francesco Forte. Nella s… - Clemzy____ : RT @VeneziaFC_IT: Ecco il bomber ?? Venezia FC comunica di aver sottoscritto un accordo triennale con l’attaccante Francesco Forte. Nella s… - ballarrz : RT @VeneziaFC_IT: Ecco il bomber ?? Venezia FC comunica di aver sottoscritto un accordo triennale con l’attaccante Francesco Forte. Nella s… - ngj777 : RT @VeneziaFC_IT: Ecco il bomber ?? Venezia FC comunica di aver sottoscritto un accordo triennale con l’attaccante Francesco Forte. Nella s… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Venezia

La capitana dell’Umana Reyer Martina Bestagno ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai nostri microfoni in vista del debutto in Supercoppa in programma giovedì 24 settembre alle ore 17.00 (diretta i ...Venezia, 23 settembre 2020 - “Nonostante il nostro impegno quotidiano, in stretto e continuo contatto con le amministrazioni locali, le istituzioni sanitarie e la Fidal per cercare di organizzare anch ...