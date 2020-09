Temptation Island | Carlotta pazza di gelosia | “Il falso è lui!”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Nuovo emozionante appuntamento con Alessia Marcuzzi e2020:gelosa, guarda il comportamento di Nello(fonte foto: Instagram, @official)Partenza col botto ed emozioni a non finire per, il famoso e seguitissimo docu-reality condotto su Canale 5 da Alessia Marcuzzi: nel nuovo appuntamento di questa sera. Il viaggio tra i sentimenti continua, tra confronti e scontri tra le coppie, con una convivenza tra fidanzati e single che mette alla prova e a repentaglio la stabilità delle relazioni. Colpi di scena, rivelazioni e tradimenti che stanno già facendo discutere il pubblico, ansioso di scoprire come evolverà il futuro degli amori in gioco. Se la ...

repubblica : Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' [aggiornamento delle 13:03] - Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di Marcuzzi - HuffPostItalia : Alberto Angela torna col suo 'Ulisse' e batte 'Temptation Island' - gajaangelx : @goodyevrsz perché c’è temptation island? - prestiannj : RT @paolocarlinii: Temptation island edizione economia e commercio #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Carlotta è una delle protagoniste di Temptation Island 2020. La fidanzata di Nello è come un raggio di sole all’interno del villaggio dei fidanzati e la sua allegria e spensieratezza sono lodate anche ...Alberto ha confessato di aver scelto Temptation Island per mettere in gioco i suoi sentimenti ma soprattutto per capire realmente se, Speranza dopo sedici lunghi anni sia realmente la donna giusta per ...