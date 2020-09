Stefano Domenicali pronto a tornare come CEO della F1 (Di mercoledì 23 settembre 2020) come riportato da RaceFans.net, l’ex uomo Ferrari, Stefano Domenicali, sarebbe pronto a tornare come CEO della F1, prendendo il posto di Chase Carey. Le voci in merito alla vicenda si fanno sempre più insistenti, nonostante non ci sia nessuna ufficialità riguardo a questo possibile ritorno; tempo fa Domenicali aveva escluso un ritorno in rosso, ma l’ingresso ai piani alti della Formula 1 potrebbe diventare più che un’idea vista la possibile rinuncia di Carey. Schumacher e Domenicali – Photo Credit: Scuderia Ferrari Official Facebook AccountStefano Domenicali CEO F1 – Il ritorno Dopo la doppia comparsa di Stefano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020)riportato da RaceFans.net, l’ex uomo Ferrari,, sarebbeCEOF1, prendendo il posto di Chase Carey. Le voci in merito alla vicenda si fanno sempre più insistenti, nonostante non ci sia nessuna ufficialità riguardo a questo possibile ritorno; tempo faaveva escluso un ritorno in rosso, ma l’ingresso ai piani altiFormula 1 potrebbe diventare più che un’idea vista la possibile rinuncia di Carey. Schumacher e– Photo Credit: Scuderia Ferrari Official Facebook AccountCEO F1 – Il ritorno Dopo la doppia comparsa di...

