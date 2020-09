Serious Sam 4 giocato in diretta alle 18:30 in una imperdibile e folle live (Di mercoledì 23 settembre 2020) Serious Sam 4 sta per arrivare e, mentre i fan sono in trepidante attesa, sul nostro canale Twitch potete scoprire in anteprima parte del suo gameplay grazie ad una sessione di gioco frenetico che avrà luogo tra pochissimo, esattamente alle 18:30.Grazie al nostro Riccardo Cantù saremo in grado di vedere per la prima volta il ritorno dell'iconico protagonista della serie tanto amata dai giocatori. Potete seguire la diretta sia attraverso il canale Twitch Eurogamer Italia, che qui sotto, dove è presente anche una comoda chat per fare domande ed interagire con Riccardo.Croteam ritorna con un prequel ad alta potenza per la serie Serious Sam, portando il caos a livelli senza precedenti. La classica formula di Serious Sam è stata rinnovata ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 settembre 2020)Sam 4 sta per arrivare e, mentre i fan sono in trepidante attesa, sul nostro canale Twitch potete scoprire in anteprima parte del suo gameplay grazie ad una sessione di gioco frenetico che avrà luogo tra pochissimo, esattamente18:30.Grazie al nostro Riccardo Cantù saremo in grado di vedere per la prima volta il ritorno dell'iconico protagonista della serie tanto amata dairi. Potete seguire lasia attraverso il canale Twitch Eurogamer Italia, che qui sotto, dove è presente anche una comoda chat per fare domande ed interagire con Riccardo.Croteam ritorna con un prequel ad alta potenza per la serieSam, portando il caos alli senza precedenti. La classica formula diSam è stata rinnovata ...

L'uscita di Serious Sam 4: Planet Badass è a tra pochi giorni, poiché il gioco action si prepara a sbarcare su PC e Stadia il 24 settembre. Per promuovere ulteriormente il gioco, lo sviluppatore ...

Serious Sam 4, la storia raccontata da uno scoppiettante trailer

Croteam ha pubblicato il trailer della storia di Serious Sam 4, l'attesissimo sparatutto in prima persona ultra frenetico pieno di alieni, militari idioti e vecchiette italiane dagli oscuri trascorsi.

