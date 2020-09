Roma, Friedkin pronto a riabbracciare Totti: sarà vicepresidente o direttore dell'area tecnica (Di mercoledì 23 settembre 2020) Francesco Totti potrebbe tornare alla Roma. E il pasticcio Diawara potrebbe giocare un ruolo decisivo in questo, perché accelererebbe la rivoluzione voluta dai Friedkin. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Francescopotrebbe tornare alla. E il pasticcio Diawara potrebbe giocare un ruolo decisivo in questo, perché accelererebbe la rivoluzione voluta dai

Ultime Notizie dalla rete : Roma Friedkin Friedkin furioso, Roma da ricostruire: il ritorno di Totti Corriere dello Sport Mercato Roma, nuove indiscrezioni su Totti e Max Allegri

Giorni concitati per la Roma, alle prese sia con questioni di mercato (l’affare Milik a rischio) e di campo (lo 0-3 a tavolino subito a Verona). In casa giallorossa si respira aria di ribaltone: la po ...

Totti, il ritorno è sempre più vicino: e sbuca a sorpresa su Roma TV

ROMA - Il ritorno di Francesco Totti alla Roma è sempre più vicino. Ieri sono arrivate le dichiarazioni dell'ex capitano gialloorosso "Alla Roma farò delle cose carine... Ormai lo sanno tutti", oggi i ...

