Oggi a Uomini e Donne, Gianluca e l'ultimatum a Lucrezia: 'O me o Armando' (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono stati ancora protagonisti della puntata di Oggi di Uomini e Donne. Anche Gianluca De Matteis ha avuto il suo spazio grazie al triangolo con Lucrezia e Armando. Nicola regala una rosa a Gemma Gemma Galgani, delusa da Paolo, alias Lorenzo Lamas, ha avuto nuovamente una discussione con Tina, che non ha mancato di attaccarla. La dama ha fatto notare che Paolo sembra distaccato, i due hanno anche avuto un'esterna ma senza arrivare a nulla, neanche un "bacio umido". Una volta in studio è intervenuto anche Nicola Vivarelli, che ha voluto regalare una rosa bianca a Gemma per chiedere scusa di non averla salutata. Il toscano ha tirato fuori nuovamente il discorso sul comportamento della Galgani che lo ha allontanato e non ha voluto proseguire la ...

