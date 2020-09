Nubifragio a Roma | allagamenti in strada | chiusa la metro A

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il maltempo sta mettendo a dura a prova la città diprovocando disagi alla circolazione e criticità sulle reti di trasporto pubblico. Un violentoha provocatoinin diverse zone. Chiuse al traffico a causa di un allagamento via Guglielmo Sansoni, a Tor Sapienza, e via Alessandro Crivelli, in zona Portuense, per un dissesto del mantole. Al momento sono segnalatisulla retele sulla Cassia, il Grande Raccordo Anulare, via di Boccea e via Cornelia, nella zona Nord.