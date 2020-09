Luca Vismara rivela minacce e insulti da parte di alcuni concorrenti a L’Isola dei Famosi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Molti conosceranno Luca Vismara per la sua partecipazione come cantante al programma Amici di Maria De Filippi qualche anno fa. In seguito, poi, è diventato concorrente de L’Isola dei Famosi, l’ultima edizione andata in onda su Canale 5. Oggi parliamo, infatti, proprio dell’esperienza che ha vissuto in compagnia degli altri naufraghi e non sembra essere stata molto piacevole. Approfittando, quindi, del momento in cui tutti stavano parlando della squalifica di Fausto Leali, ha voluto raccontare sul suo profilo Twitter alcuni avvenimenti che sono accaduti a telecamere spente nel programma. Infatti, se nella Casa sei ripreso 24 ore su 24, questo sull’isola non accade. il tutto è partito dal seguente tweet, che si potrebbe riferire a Riccardo Fogli, compagno di viaggio ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 settembre 2020) Molti conoscerannoper la suacipazione come cantante al programma Amici di Maria De Filippi qualche anno fa. In seguito, poi, è diventato concorrente de L’Isola dei, l’ultima edizione andata in onda su Canale 5. Oggi parliamo, infatti, proprio dell’esperienza che ha vissuto in compagnia degli altri naufraghi e non sembra essere stata molto piacevole. Approfittando, quindi, del momento in cui tutti stavano parlando della squalifica di Fausto Leali, ha voluto raccontare sul suo profilo Twitteravvenimenti che sono accaduti a telecamere spente nel programma. Infatti, se nella Casa sei ripreso 24 ore su 24, questo sull’isola non accade. il tutto è partito dal seguente tweet, che si potrebbe riferire a Riccardo Fogli, compagno di viaggio ...

Luca Vismara si è fatto conoscere dal pubblico a casa grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso della sue permanenza nel talent show non è andato molto d'accordo con Rudy ...

