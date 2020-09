La babysitter 3: “La storia è pronta, ora tutto dipende dagli spettatori” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo il successo del primo capitolo, il film horror Netflix è tornato con un sequel all’inizio di settembre e ora si pensa già a La babysitter 3, il quale dovrebbe chiudere l’arco narrativo legato al protagonista Cole. La possibilità di un nuovo lungometraggio era già stata anticipata da una scena post-credit in Killer Queen. Secondo quanto rivelato, infatti, tutto sarebbe pronto per l’ultimo film della saga, mancherebbe l’ufficialità della piattaforma streaming. A rivelarlo è il regista e produttore Joseph McGinty Nichol, conosciuto con lo pseudonimo McG. Durante un’intervista con il sito CBR.com, infatti, ha rivelato di avere già la storia pronta. tutto, adesso, dipende dal pubblico che guarderà la ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo il successo del primo capitolo, il film horror Netflix è tornato con un sequel all’inizio di settembre e ora si pensa già a La3, il quale dovrebbe chiudere l’arco narrativo legato al protagonista Cole. La possibilità di un nuovo lungometraggio era già stata anticipata da una scena post-credit in Killer Queen. Secondo quanto rivelato, infatti,sarebbe pronto per l’ultimo film della saga, mancherebbe l’ufficialità della piattaforma streaming. A rivelarlo è il regista e produttore Joseph McGinty Nichol, conosciuto con lo pseudonimo McG. Durante un’intervista con il sito CBR.com, infatti, ha rivelato di avere già la, adesso,dal pubblico che guarderà la ...

PPaquinez : RT @LavoroDomestico: Non dichiarare una #colf o una #babysitter è ancora una pratica culturalmente ampiamente accettata in tutta #Europa.… - PensionieLavoro : RT @LavoroDomestico: Non dichiarare una #colf o una #babysitter è ancora una pratica culturalmente ampiamente accettata in tutta #Europa.… - LavoroDomestico : Non dichiarare una #colf o una #babysitter è ancora una pratica culturalmente ampiamente accettata in tutta #Europa… - onio_pol : RT @accountzerozero: Hanno 2 colf, 3 babysitter, la Jacuzzi, il Suv, le cene stellate, la pelliccia de cazzo, l’estetista, la sauna, la pal… - AliceApplesss : @Sekhmet_ @rogerslips @Inescarofiglioo Significa che fai da babysitter ai bambini di una famiglia ospitante (che sc… -

Ultime Notizie dalla rete : babysitter “La Toptata.it, boom di accessi per trovare baby sitter vicino casa Affaritaliani.it