Grande Fratello Vip | la moglie difende Fausto Leali “E’ un uomo buono”

Dopo l'espulsione di Fausto Leali dalla casa del Grande Fratello per una frase razzista, interviene la moglie del cantante a difendere l'e vippone. Ecco cosa ha dichiarato… "Fausto Leali non è un razzista". Lo rivendica a gran voce la moglie del cantane, Germana Schena, intervenuta sul settimanale Chi, in edicola da mercoledì 23 settembre 2020, dopo l'espulsione dell'interprete di "A chi" dal gioco e il suo allontanamento immediato

