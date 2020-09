Germania, le prospettive positive di reddito stabilizzano la fiducia dei consumatori (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Previsto un lieve miglioramento della fiducia dei consumatori tedeschi, a ottobre, dopo la flessione del mese precedente. Crescono le aspettative sia economiche che di reddito, mentre la propensione all’acquisto subisce un duro colpo. L’indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per ottobre un valore ancora negativo di -1,6 punti, che si confronta con -1,7 punti del mese precedente (dato rivisto da un preliminare -1,8). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di -1 punti. In miglioramento, per la quinta volta consecutiva, le aspettative sulla situazione economica con l’indicatore in aumento di 12,4 punti a quota 24,1 segno che i consumatori pensano che l’economia tedesca sia chiaramente sulla strada della ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Previsto un lieve miglioramento delladeitedeschi, a ottobre, dopo la flessione del mese precedente. Crescono le aspettative sia economiche che di, mentre la propensione all’acquisto subisce un duro colpo. L’indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per ottobre un valore ancora negativo di -1,6 punti, che si confronta con -1,7 punti del mese precedente (dato rivisto da un preliminare -1,8). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di -1 punti. In miglioramento, per la quinta volta consecutiva, le aspettative sulla situazione economica con l’indicatore in aumento di 12,4 punti a quota 24,1 segno che ipensano che l’economia tedesca sia chiaramente sulla strada della ...

Gli ampi pacchetti di sostegno per imprese e consumatori sono chiaramente misure adeguate per aiutare la Germania a uscire dalla peggiore recessione post guerra" - sottolinea Rolf Bürkl, esperto di ...

Germania: assemblea plenaria dei vescovi. In agenda comunione con gli evangelici, ruolo delle donne, migranti e cammino sinodale

Con la tradizionale conferenza stampa d’apertura, è iniziata stamane a Fulda l’assemblea plenaria autunnale della Conferenza episcopale tedesca (Dbk). Oltre agli argomenti relativi al Cammino sinodale ...

