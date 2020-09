FORTE PERTURBAZIONE in arrivo: ciclone causerà MALTEMPO, rischio NUBIFRAGI (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il meteo va sempre più deteriorandosi sull’Italia, dove scorrono impulsi d’aria fresca atlantica che precedono l’affondo notevole di una saccatura che punterà verso la Francia ed il bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Dopo la fase instabile, entrerà così in gioco il MALTEMPO con l’approssimarsi di un intenso fronte perturbato che non troverà ostacoli nel tuffarsi sul Mediterraneo, essendo venuto a mancare l’anticiclone. La PERTURBAZIONE entrerà nel vivo già nel corso di giovedì, a partire dal Nord-Ovest. Ci saranno piogge anche abbondanti nella fase prefrontale al Nord e poi anche sull’alto versante tirrenico. Forti temporali e piogge persistenti colpiranno in particolare la Liguria e le zone prealpine e pedemontane del ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il meteo va sempre più deteriorandosi sull’Italia, dove scorrono impulsi d’aria fresca atlantica che precedono l’affondo notevole di una saccatura che punterà verso la Francia ed il bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Dopo la fase instabile, entrerà così in gioco ilcon l’approssimarsi di un intenso fronte perturbato che non troverà ostacoli nel tuffarsi sul Mediterraneo, essendo venuto a mancare l’anti. Laentrerà nel vivo già nel corso di giovedì, a partire dal Nord-Ovest. Ci saranno piogge anche abbondanti nella fase prefrontale al Nord e poi anche sull’alto versante tirrenico. Forti temporali e piogge persistenti colpiranno in particolare la Liguria e le zone prealpine e pedemontane del ...

tempoitaliait : Oggi tanti temporali sparsi, un po' meno domani, ma GIOVEDI' avanzerà una FORTE PERTURBAZIONE che romperà definitiv… - tempoitaliait : Oggi tanti temporali sparsi, un po' meno domani, ma GIOVEDI' avanzerà una FORTE PERTURBAZIONE che romperà definitiv… - tempoitaliait : Area metropolitana di Milano, nubifragio, in alcune località anche oltre 100 millimetri di pioggia. Occhi puntati p… - solonews1011 : RT @3BMeteo: #Meteo Italia: temperature in brusca diminuzione e clima del tutto autunnale in arrivo ? - infoitinterno : AVVISO meteo: FORTE PERTURBAZIONE in ARRIVO tra venerdì e il WEEKEND, MALTEMPO con NEVE sulle Alpi -