Coronavirus: in Francia "più contagioso ma meno mortale", e Zangrillo ritwitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) "La Francia deve affrontare un ceppo di Coronavirus più contagioso, ma meno mortale". Ad affermarlo è uno scienziato al top, ma anche spesso nel mirino di critiche Oltralpe. Si chiama Didier Raoult, ha all'attivo centinaia di studi scientifici pubblicati, e un H-index (valore che quantifica l'impatto dell'attività scientifica di uno studioso considerando numero di pubblicazioni e citazioni da parte della comunità scientifica) pari a 147. Un'autorità nel suo campo. Ma in questo periodo, oltre che per le sue note scoperte microbiologiche, il super esperto è sotto i riflettori anche per dichiarazioni su Covid-19, tirate per la giacchetta da anti-lockdown e no-mask. Le ultime riguardo al virus che circola in Francia, ...

