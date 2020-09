Carolina Crescentini si racconta: Motta, la maternità e la fiction Mare Fuori (Di mercoledì 23 settembre 2020) Motta, la fiction Mare Fuori e la maternità: Carolina Crescentini si racconta in alcune fiction svelando, ancora un volta, la sua forza e il suo coraggio. 40 anni e una lunga carriera alle spalle, Carolina è stata ospite di Da Noi…a Ruota Libera, il celebre programma di Francesca Fialdini. Nel corso dell’intervista l’attrice ha parlato anche di maternità e di domande che possono risultare fastidiose. Fra queste quella che si è sentita rivolgere molte volte: “Ma quando fai un figlio?”. “Ma quanto è pericoloso chiedere a una donna quando fa un figlio? – ha rivelato -. Non sai cosa succede a una persona: se ci riesce o meno, se lo vuole… se è con il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 23 settembre 2020), lae la maternità:siin alcunesvelando, ancora un volta, la sua forza e il suo coraggio. 40 anni e una lunga carriera alle spalle,è stata ospite di Da Noi…a Ruota Libera, il celebre programma di Francesca Fialdini. Nel corso dell’intervista l’attrice ha parlato anche di maternità e di domande che possono risultare fastidiose. Fra queste quella che si è sentita rivolgere molte volte: “Ma quando fai un figlio?”. “Ma quanto è pericoloso chiedere a una donna quando fa un figlio? – ha rivelato -. Non sai cosa succede a una persona: se ci riesce o meno, se lo vuole… se è con il ...

