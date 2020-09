BMW M3 e M4 - A muso duro contro la Giulia Quadrifoglio

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Trentacinque anni fa la BMW decise di produrre la versione più estrema della Serie 3: nasceva la M3 E30, la prima di una nobile dinastia di sportive dedicate ai palati più fini della guida. Il nuovo modello entrò ben presto nelle grazie degli appassionati, per non uscirne più. Oggi la storia continua con la nuova M3 e la più recente versione coupé a due porte M4; una rivoluzione a cominciare dalla linea, anzi dal. La nuova calandra, mutuata dalla Serie 4, porta un colpo docchio mai visto prima: o la ami o la odi, dentro o fuori. Entrambe incutono timore con carreggiate muscolose, allargate di quattro centimetri per lato, in pieno stile emme. Arriva lintegrale. Sotto il cofano il sei cilindri 3.0 biturbo declinato in due potenze: 480 o 510 cavalli. Cambio manuale a sei marce nel primo caso o automatico a otto rapporti per la ...