App Android e iOS fraudolente consigliate da influencer su Instagram e Tiktok (Di mercoledì 23 settembre 2020) App Android e iOS fraudolente sponsorizzate da influencer su Instagram e Tiktok sono state scovate grazie alla segnalazione di una ragazzina che ha notato qualcosa di strano.Le app in questione, elencate sia sull'App Store di Apple che sul Play Store di Google, sono state installate oltre 2,4 milioni di volte e pretendevano di offrire funzionalità come immagini di sfondo, contenuti di intrattenimento, streaming e download di musica.Alcune di queste app pubblicavano annunci anche quando non erano aperte. Sono chiamati trojan HiddenAds e si mascherano da app utili, e lo sono. Sono utili ai cattivi attori che raccolgono entrate dal servire gli annunci alle vittime.Malware Android raccoglie i codici dell'autenticazione a due fattoriI bambini, le vittime ...

