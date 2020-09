Anestesisti e rianimatori fanno tappa a Brescia per parlare di emergenza Covid (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – Incontrarsi e raccontare senza “barriere professionali”: la Societa’ Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti) propone a Brescia una tappa di In viaggio con i-Care, il “tour” che fino al 4 ottobre vede gli anestesisti-rianimatori confrontarsi con i cittadini, la societa’ civile e il mondo della sanita’ sui temi della loro professione ed in particolare sull’emergenza Coronavirus. Leggi su dire (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – Incontrarsi e raccontare senza “barriere professionali”: la Societa’ Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti) propone a Brescia una tappa di In viaggio con i-Care, il “tour” che fino al 4 ottobre vede gli anestesisti-rianimatori confrontarsi con i cittadini, la societa’ civile e il mondo della sanita’ sui temi della loro professione ed in particolare sull’emergenza Coronavirus.

