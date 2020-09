Zaia rassicura Salvini: non voglio guidare la Lega (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - La leadership all'interno della Lega "non è nel mio interesse". Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia smentisce di puntare alla guida del partito e all'indomani del trionfo nelle regionali per il Veneto con un risultato che avvicinandosi al 77% è un vero plebiscito, non vuole portare su un piano nazionale il risultato della sua lista, che ha raccolto il 45%. "È la quinta volta che presento la lista" ribadisce "ed è la quinta volta che vengono fatti questi ragionamenti. Questa è una votazione fine a se stessa e riguarda la mia amministrazione. Il tema politico si affronta con le elezioni politiche. Io faccio parte di quei pochi che pensano che far diventare i dati delle regionali dei dati politici sia assurdo, quando ci sono le vere elezioni politiche gli equilibri cambiano. ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - La leadership all'interno della Lega "non è nel mio interesse". Il governatore della Regione Veneto Lucasmentisce di puntare alla guida del partito e all'indomani del trionfo nelle regionali per il Veneto con un risultato che avvicinandosi al 77% è un vero plebiscito, non vuole portare su un piano nazionale il risultato della sua lista, che ha raccolto il 45%. "È la quinta volta che presento la lista" ribadisce "ed è la quinta volta che vengono fatti questi ragionamenti. Questa è una votazione fine a se stessa e riguarda la mia amministrazione. Il tema politico si affronta con le elezioni politiche. Io faccio parte di quei pochi che pensano che far diventare i dati delle regionali dei dati politici sia assurdo, quando ci sono le vere elezioni politiche gli equilibri cambiano. ...

