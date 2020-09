Xbox Series X/S: disponibile al pre-ordine (Di martedì 22 settembre 2020) Le nuove console Xbox Series X e Xbox Series S sono finalmente disponibili al pre-ordine con data di uscita collocata al 10 novembre 2020. Xbox Series X – Next Gen Nel corso di quest’anno abbiamo parlato molte volte della nuova console di casa Microsoft e da qualche settimana sono presenti in rete tutti i dettagli riguardanti il modello Series S. I due prodotti sono finalmente disponibili al pre-ordine sui portali ufficiali Microsoft e Amazon. Entrambi gli store danno la possibilità di beneficiare di uno sconto su Xbox Game Pass Ultimate. Xbox Series X – 499.99€ Pagina prodotto – Amazon Pagina prodotto – Microsoft StoreXbox ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 22 settembre 2020) Le nuove consoleX eS sono finalmente disponibili al pre-con data di uscita collocata al 10 novembre 2020.X – Next Gen Nel corso di quest’anno abbiamo parlato molte volte della nuova console di casa Microsoft e da qualche settimana sono presenti in rete tutti i dettagli riguardanti il modelloS. I due prodotti sono finalmente disponibili al pre-sui portali ufficiali Microsoft e Amazon. Entrambi gli store danno la possibilità di beneficiare di uno sconto suGame Pass Ultimate.X – 499.99€ Pagina prodotto – Amazon Pagina prodotto – Microsoft Store...

XboxItalia : Velocità, Prestazioni e Retrocompatibilità in due versioni. Pre-ordina la tua Xbox Series X e Xbox Series S ora:… - Nintendari_it : RT @Plaffo: Pre-ordini aperti anche per Xbox Series S a 299,99€ attivo su Amazon Italia - SimoneGironi : Ing.Gironi Xbox Series X e Xbox Series S disponibili al pre-ordine in Italia: ecco dove prenotarle | SmartWorld… - SteelRevel : RT @Multiplayerit: Quantum Error su Xbox Series X confermato da un trailer, non più esclusiva PS5 - Plaffo : Pre-ordini aperti anche per Xbox Series S a 299,99€ attivo su Amazon Italia -