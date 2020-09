Previsioni Meteo per oggi | martedì 22 settembre | ancora maltempo | insiste l’instabilità con rovesci e temporali diffusi

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 22 settembre 2020)– Non demorde il flusso instabile occidentale verso i settori centrali del Mediterraneo e anche verso l’Italia. Sul Centro Ovest del nostro bacino, si è oramai instaurata una circolazione di aria umida atlantica con centro motore più vicino al nostro territorio in prossimità della Francia meridionale, della Provenza. La maggiore curvatura ciclonica delle anse depressionarie è presente tra il medio Alto Tirreno e le nostre regioni centrali e settentrionali dove, naturalmente, si sta concretizzando e si concretizzeràl’avvezione di vorticità positiva più significativa e dove, di conseguenza, ci saranno le occasioni per innesco di celle temporalesche, localmente anche a elevato sviluppo verticale. Meno esposti al flusso instabile i ...