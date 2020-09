Pareggio 3 a 3 nelle Regionali. Voto Comuni, poche sorprese (Di martedì 22 settembre 2020) Nel centrosinistra, conferme di Emiliano in Puglia, De Luca in Campania ed il neo-governatore Giani in Toscana. Nel centrodestra: confermati Zaia e Toti, Acquaroli strappa le Marche alla sinistra Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 settembre 2020) Nel centrosinistra, conferme di Emiliano in Puglia, De Luca in Campania ed il neo-governatore Giani in Toscana. Nel centrodestra: confermati Zaia e Toti, Acquaroli strappa le Marche alla sinistra

zazoomblog : Pareggio 3 a 3 nelle Regionali. Voto Comuni poche sorprese - #Pareggio #nelle #Regionali. #Comuni - andreaarma : RT @Arturo_Parisi: Regionali, Di Battista: 'La più grande sconfitta della storia del M5s' - [Come il Pd copre la sconfitta della Segreteri… - ginammi : RT @Filippoteoldi: Nelle città di Milano e Roma, solo nei centri storici il No vince. Tutto il resto della città è per il Si al referendum… - donpeppinodiana : RT @mediaetica: #voto #referendum I quotidiani parlano di pareggio destra sinistra nelle regionali o di tracollo leghista perché non vince… - lebuonenotizie : RT @mediaetica: #voto #referendum I quotidiani parlano di pareggio destra sinistra nelle regionali o di tracollo leghista perché non vince… -