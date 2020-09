Oliviero Toscani: “Chi vota Zaia forse è ubriaco. Prima o poi arriverà la civiltà anche in Veneto” (Di martedì 22 settembre 2020) Uno scatenatissimo Oliviero Toscani ha commentato i risultati delle elezioni regionali ai microfoni de La Zanzara su Radio 24 e, incalzato dal conduttore Giuseppe Cruciani, ha sparato a zero contro praticamente tutti. Nel mirino del fotografo sono finiti in particolare la candidata della Lega Susanna Ceccardi, sconfitta in Toscana; e il governatore uscente del Veneto, Luca Zaia, rieletto con oltre il 70% dei voti. “La Ceccardi era una barbara, dalla Toscana è venuto un segnale fantastico. La Toscana è un posto civile e dove c’è civiltà la Lega non va, mentre dove c’è barbarie funziona”, ha detto Toscani riferendosi alla candidata leghista. E poi sul risultato del voto in Veneto: “Luca Zaia deve ringraziare me se è stato eletto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Uno scatenatissimoha commentato i risultati delle elezioni regionali ai microfoni de La Zanzara su Radio 24 e, incalzato dal conduttore Giuseppe Cruciani, ha sparato a zero contro praticamente tutti. Nel mirino del fotografo sono finiti in particolare la candidata della Lega Susanna Ceccardi, sconfitta in Toscana; e il governatore uscente del Veneto, Luca, rieletto con oltre il 70% dei voti. “La Ceccardi era una barbara, dalla Toscana è venuto un segnale fantastico. La Toscana è un posto civile e dove c’è civiltà la Lega non va, mentre dove c’è barbarie funziona”, ha dettoriferendosi alla candidata leghista. E poi sul risultato del voto in Veneto: “Lucadeve ringraziare me se è stato eletto la ...

