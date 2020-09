Non ci sarà un rimpasto Conte | “Sono contento della squadra di governo Non mi sento né in bilico né inamovibile”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 22 settembre 2020) “Avevo detto che si parlava di elezioni territoriali e non si votava per l’operato del. Oggi che i risultati sono positivi non midi dire che ilè rafforzato, non cambio idea. I commentatori ogni giorno mi descrivevano in, ma non mi sentivo in, oggi mi considerano inamovibile, ma io non miinamovibile, non concepisco così la politica”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe, parlando del voto e del futuro dell’Esecutivo. “Sonontodi– ha aggiunto il presidente del Consiglio -: soddisfatto perché è coesa, tutti i ministri hanno sin qui lavorato con grande ...