Modifica il suo corpo per sembrare un alieno Rimossi naso e orecchie | “Ora sono felice”

Ci sono voluti diversi anni, ma alla fine è riuscito nel suo intento di trasformarsi in un "alieno". Il protagonista è Anthony Loffredo, un 32enne francese che si è coperto di tatuaggi e piercing, oltre a sottoporsi ad altre macabre modifiche del suo corpo. Tra queste, la rimozione chirurgica del naso, avvenuta in questa settimana a Barcellona. L'autoproclamato "alieno" è soddisfatto dei risultati, come ha scritto lui stesso su Instagram: "Ora posso camminare a testa alta grazie a te, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme", riferendosi al chirurgo che l'ha operato. Quella al naso è solo l'ultima delle operazioni completate da Anthony.

